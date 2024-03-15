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Начальник "Киевского метрополитена" Брагинский уволился после расследования Bihus.info

Пятница, 15 марта 2024, 12:57 - Анастасия Жарикова
 
кгга

Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский 15 марта после расследования журналистов написал заявление на увольнение.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Обязанности начальника коммунального предприятия временно будет исполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский", - говорится в сообщении.

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В своем расследовании Bihus.info разоблачили многочисленные нарушения в декларировании имущества Брагинского. В частности, журналисты нашли в декларациях родственников директора Киевского метрополитена несколько дорогих квартир и землю под Киевом.

Глава Киева Виталий Кличко после обнародования расследования сообщил, что начальник Киевского метрополитена, Виктор Брагинский, который находится на должности почти 10 лет, будет уволен.

Киев метрополитен КГГА декларации
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