Новости 14 марта: Нацбанк снизил учетную ставку, АМКУ разрешил "Укрнафте" получить контроль над Glusco

О ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на на 0,5 процентного пункта до 14,5% с 15 марта. Кроме этого, НБУ на 1,5 п.п. снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования.

О Glusco. Антимонопольный комитет предоставил ПАО "Укрнафта" разрешение на концентрацию активов арестованных АЗС Glusco.

О ЗАЭС. Энергетики подключили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждений русскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля.

О Фонде развития Украины. Фонд развития Украины (UDF), скорее всего, будет зарегистрирован в Люксембурге. Инвесторы планируют выделить не менее 15 млрд долларов на восстановление Украины.

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О замороженных активах РФ. Еврокомиссия готовится выдвинуть предложение о конфискации миллиардов евро доходов, полученных от замороженных в Европе суверенных активов России, на поддержку Украины.

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Подпольный чай. Как в Украине производят российские Greenfield и "Принцесса Нури"

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На время известные бренды чая, которые до большой войны принадлежали россиянам, исчезли с полок украинских магазинов. Теперь они появились снова. (укр)

И на речке, и на море. Украина возвращает контейнерные перевозки суднами. Что это значит для экономики?

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