ЗАЭС подключили ко второй линии электропитания

Энергетики подключили ЗАЭС ко второй линии питания после ремонта из-за повреждений русскими оккупантами. Она оставалась на одной линии электропитания с 20 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Сегодня, 14 марта, в 17:15 возобновлена работа линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ, которая из-за повреждений российскими оккупантами была в ремонте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эта линия вместе с линией "Запорожская АЭС — Днепровская" напряжением 750 кВ соединяет станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивает питание ее собственных потребностей.

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Напомним:

Из-за обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) остается на одной линии питания.