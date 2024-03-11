Новости 11 марта: НАБУ разоблачило схему чиновников "Укргаздобычи", польские фермеры блокируют движение на границе

О снабжении продуктов для ВСУ. Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" заключило государственные контракты на поставку питания для ВСУ по результатам первого раунда сбора предложений, объявленного на прошлой неделе.

О блокировке границы. Польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в направлении Польши на двух пунктах пропуска: "Угринов" и "Устилуг".

Польские протестующие и полицейские начали останавливать пассажирские автобусы на границе без объяснения причины.

В то же время польская полиция отрицает задержку украинских автобусов на границе.

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Об убытках "Укргаздобычи". НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы злоупотреблений на более 200 млн грн при заключении и выполнении договора по повышению добычи природного газа между АО "Укргаздобыча" и частной иностранной компанией.

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