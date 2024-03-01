Новости 1 марта: ЕС усилит контроль над экспортом украинского зерна, Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России

О польском импорте. Польша импортирует из Беларуси рапсовый шрот, ранее запретивший ввозить из Украины под давлением протестующих. Остатки переработки рапса используют в кормах для домашних животных.

Об активах РФ. Европейский центральный банк (ЕЦБ), Франция и Германия выражают наибольшую осторожность по конфискации замороженных российских активов. В G7 изучают ряд вариантов.

О границе. Польские фермеры полностью заблокировали КПП "Шегини" - не пропускают фур ни на въезд, ни на выезд из Украины.

О санкциях против РФ. Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Европейского Союза против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц.

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Об украинском зерне. Европейский Союз ужесточит контроль за соблюдением договоренностей перевозчиками, перевозящими зерно из Украины. Это делается для того, чтобы успокоить недовольство фермеров ЕС и содействовать свободной торговле, которая помогает всему блоку.

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Эпоха единорогов заканчивается. Почему получить оценку в один миллиард долларов становится труднее?

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Некогда перспективные технологические компании оказались на грани истощения. Им больше не верят на слово – инвесторов интересуют только реальные результаты. Но для Украины не все так плохо. Почему?

Повышение пенсии и изменения в выплатах для ВПО: что изменится с 1 марта в Украине

Кому повысят пенсию с марта, кто будет продолжать получать выплаты ВПЛ и что еще изменится для украинцев с 1 марта?