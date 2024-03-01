ЄС посилить контроль за експортом зерна з України, щоб заспокоїти побоювання фермерів

Європейський Союз посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які перевозять зерно з України. Це робиться для того, щоб заспокоїти невдоволення фермерів ЄС та сприяти вільній торгівлі, яка допомагає всьому блоку.

Про це повідомила єврокомісар з транспорту Адіна Валеан, пише агентство Reuters.

Reuters пише, що фермери по всій Європі протестують проти низки проблем, зокрема проти того, що вони вважають нечесною конкуренцією з боку України.

Багато хто, особливо в сусідніх з Україною країнах, стверджують, що їхні інтереси постраждали через кроки ЄС щодо відкриття "коридорів солідарності", скасування митних зборів та запровадження інших заходів, спрямованих на допомогу Києву у виведенні зерна на ринок на тлі російського вторгнення.

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"Закриття кордонів – це ніколи не гарна ідея, тим більше з сусідом, який так потребує зв'язку. Поки угоди виконуються належним чином, не повинно бути проблем, і ми працюємо над посиленням контролю за цим виконанням", - сказала в інтерв'ю Reuters єврокомісар з транспорту Адіна Валеан.

"Іншими словами, ми повинні переконатися, що перевізники не порушують умови угод, що вони можуть здійснювати лише двосторонні операції, що... вони мають право на транзит."

Країни ЄС також можуть отримати вигоду від цієї торгівлі, сказала Валеан. Експорт автомобільним транспортом до України з Польщі, Румунії та Словаччини зріс на двозначні цифри, що перевищує зростання обсягів товарів, що надходять з України до цих країн.

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