Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій ЄС

Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Зазначається, що федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER), який відповідає за санкції прийняв рішення про запровадження подальших санкцій проти РФ.

Таким чином, Швейцарія приєднується до 13-го пакету санкцій ЄС, прийнятих у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України протягом останніх двох років.

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"Фізичні, юридичні особи та організації, які потрапили під санкції, - це насамперед ті, що працюють у військово-промисловому комплексі Росії і беруть участь у виробництві ракет, безпілотників, зенітно-ракетних комплексів та іншого військового обладнання", – йдеться в повідомленні.

Крім того, санкції також поширюються на суддів і чиновників з окупованих територій України, а також на осіб і організації, причетні до примусового переміщення українських дітей.

Додається, що додаткові торговельні санкції були запроваджені з метою подальшого запобігання придбанню Росією чутливих товарів і технологій для російських військових.

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Нагадаємо:

Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.