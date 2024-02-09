Новости 9 февраля: США ввели новые санкции против бриллиантов из РФ, поляки снова заблокировали движение через границу

О санкциях. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 8 февраля объявило о введении санкций против дополнительных категорий российских бриллиантов в соответствии с решением стран "Группы семи".

О блокаде границы. Из-за акций протеста польских фермеров затруднено движение через пункты пропуска "Медика-Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск-Ягодин".

Об инфляции. В январе рост потребительских цен в Украине замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом измерении инфляция снизилась до 4,7% с 5,1% по итогам декабря.

О протестах. Венгерские фермеры 9 февраля устроили протест возле КПП "Захонь" на границе с Украиной, выступая против решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза украинской продукции еще на год.

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О финансах. Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована.

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И к гадалке не ходи. Как искусственный интеллект определяет вероятность смерти?

Хотите ли вы знать, когда умрете? Ученые из Дании и США заявляют, что с помощью искусственного интеллекта наука приближается к тому, чтобы ответить на этот вопрос.

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