Украина может повысить налоги, если не получит финансовую помощь от США – Bloomberg

Украина разрабатывает план, который поможет получить необходимые средства и покрыть бюджетный дефицит в случае, если финансовая помощь от США будет заблокирована.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Этот план включает в себя три ключевых элемента: расширение продажи внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов.

По данным агентства, украинские чиновники должны предложить этот план МВФ во время трехдневного визита его сотрудников в Киев на следующей неделе.

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"Хотя Украина выполнять свои обязательства, Министерство финансов и Национальный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит последующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году должен получить 5,3 миллиарда долларов", – пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что основным источником средств для замещения американской помощи является расширение продажи внутренних государственных облигаций. Украинские банки имеют высокий уровень ликвидности, и правительство ожидает, что они будут продолжать инвестировать наличные деньги в высокодоходные государственные облигации.

Это может принести не менее 5 миллиардов долларов дохода в этом году. Правительство также может повысить налоги или сократить расходы при необходимости.

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Напомним:

8 февраля Сенат США шагнул к принятию пакета с помощью для Украины, Израиля и Тайваня. Законопроект предусматривает выделение 61 миллиарда долларов Украине в поддержку усилий для противостояния агрессии РФ.

Кроме того, 1 февраля лидеры ЕС достигли договоренности по выделению макрофинансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Впрочем, глава бюджетного комитета Европейского парламента Иоганн ван Овертвельдт считает, что одобренная помощь ЕС Украине в размере 50 миллиардов евро недостаточна.

Экономическая правда