Инфляция в Украине замедлилась до 4,7% - Госстат

В январе рост потребительских цен в Украине замедлился до 0,4% с 0,7% в декабре, в годовом измерении инфляция снизилась до 4,7% с 5,1% по итогам декабря.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

В январе базовая инфляция выросла до 0,4% с нуля в декабре и 0,3% в ноябре.

С учетом того, что в январе-2023 базовая инфляция составила 0,7%, в годовом измерении базовая инфляция снизилась до 4,6%.

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На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи.

На 4,5-0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия.

Зато на 8,4% подешевели яйца, на 3,6-0,6% снизились цены на свинину, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.

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Цены на алкоголь и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности, одежда - на 5,6%, обувь - на 5,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,3% произошел в первую очередь за счет подорожания амбулаторных услуг на 1,5% и фармацевтической продукции - на 1,3%.

Цены на транспорт снизились на 1,5% в основном из-за удешевления топлива и масел на 4,6%. В то же время на 2,5% подорожал проезд в железнодорожном транспорте.

Экономическая правда