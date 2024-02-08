Новости 8 февраля: в правительстве разрабатывают электронные военные билеты, в спонсоры войны попала американская компания

О "Роснефти". Компанию "Rosneft Deutschland", которая после вторжения РФ в Украину находится под "доверительным контролем" правительства Германии, могут национализировать полноценно.

Об электронных военных билетах. Минцифры вместе с Минобороны работают над введением военного билета, при этом он будет не в "Дії".

О переводах средств. Национальный банк нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания.

О санкциях. В Евросоюзе предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины.

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О спонсорах войны. Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американского производителя огнеупорных изделий Allied Mineral Products, LLC в перечень международных спонсоров войны.

Эксклюзив ЭП

Токсичный актив с идеальным расположением. Что происходит с заводом АТЕК в Киеве

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Что будет с территорией киевского завода АТЕК, который облюбовали застройщики. Кому принадлежит перспективный участок земли на десятки гектаров и что на нем могут построить.