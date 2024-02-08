Нацбанк изучает вопрос об ограничении карточных переводов и лимитов для переводов через терминалы

Национальный банк нарабатывает решение об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщила заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова на конференции "Финансы для бизнеса во время войны", передает Интерфакс-Украина.

"С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц... ограничений по распоряжению... собственными средствами, это очень сенситивная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения", - сказала она.

Она отметила, что проблема теневых платежей действительно актуальна. Это не касается всей страны, но при этом затрагивает большое количество компаний, которые продолжают использовать "самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее".

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"Поэтому, с учетом опыта, который мы имеем, мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой - все-таки уменьшить возможности манипуляций и обхода закона", - резюмировала заместитель председателя регулятора.

Напоминаем:

В 2023 году украинцы увеличили покупки и услуги через безналичную оплату через сеть торговых терминалов государственного Приватбанка.

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