Новые санкции ЕС против России коснутся армии и технологий – Bloomberg

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В Евросоюзе предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно документам, которые видел Bloomberg, ограничения затронут лица и фирмы, связанные с производством оружия и поставкой ключевых технологий и электроники, которые российские оборонные компании используют для создания вооружений.

Предложения, требующие поддержки всех стран-членов перед их принятием, также будут направлены на судоходные компании, обеспечивающие транспорт и логистику для перевозки боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Агентство напоминает, что Северная Корея предоставила России сотни тысяч артиллерийских снарядов.

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Ожидается, что пакет санкций, который станет 13-м с момента полномасштабного вторжения, будет иметь ограниченный масштаб. Ряд стран-членов ЕС призвали блок быть более амбициозным и добавить в пакет новые экономические санкции.

Текущие предложения также включают добавление в санкционные списки нескольких военных и других должностных лиц, политиков - включая Алексея Дюмина, бывшего охранника президента России Владимира Путина и нынешнего губернатора Тульской области. Список ограничений может изменяться до окончательного утверждения странами-членами.

Напомним:

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18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет санкций против России. В частности, ограничения коснулись бриллиантовой отрасли страны-агрессора и экспорта в РФ ряд товаров.

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения Евросоюз планирует разработать новый пакет санкций против России. По данным СМИ, ключевым элементом этого пакета станет эмбарго на российский алюминий.

3 февраля Европейская комиссия планировала провести неформальную встречи на высоком уровне со странами-членами ЕС, на которой бы обсуждались детали 13-го пакета санкций против России за ее нападение на Украину.

Экономическая правда