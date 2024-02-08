Минцифры и Минобороны работают над электронным военным билетом – он будет не в "Дії"

фото: минцифры

Минцифры вместе с Минобороны работают над введением военного билета, при этом он будет не в "Дії".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Forbes Ukraine.

"Там есть определенная логика. Пока что не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в "Дії". Однако, скорее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно", — заявил Федоров.

Он подчеркнул, что вопрос внедрения электронного военного билета все еще прорабатывается.

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"Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует такую новость", – резюмировал министр.

"Сейчас вместе с МОУ работаем над введением военного билета. Он будет не в "Дії". В "Дії" также не будет военного электронного кабинета. Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток в "Дії" не будет тоже", – пояснил он.

Напомним:

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23 декабря 2023 года министр обороны Украины Руслан Умеров заявил, что Минобороны рассматривает возможность уведомлять мужчин о необходимости явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) через электронные сообщения.

Согласно новому законопроекту о мобилизации, в Украине будут рассылать повестки о вызове в ТЦК в электронный кабинет призывника. В среду, 7 феврала Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. До второго чтения будут внесены правки.

Тем временем в Минцифры неоднократно заявляли, что электронных повесток в "Дії" не будет.

Экономическая правда