Сахалинское месторождение: Госгеонедра оспаривает обязательство рассмотреть заявление "Укрнефтебурения"

Госгеонедра подала апелляционную жалобу на решение суда по рассмотрению заявления национализированной компании "Укрнефтебурение" о добыче газа на Сахалинском месторождении.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнефтебурения".

Отмечается, что Госгеонедра обжалует постановление Киевского окружного административного суда.

До этого Киевский окружной админсуд обязал ведомство рассмотреть заявление о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении.

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"Чтобы оставить без специального разрешения компанию, которая находится в управлении государства, Госгеонедра готовы нарушить закон, которым установлена обязательность судебных решений в Украине и предусмотрена уголовная ответственность за их невыполнение", - говорится в позиции "Укрнефтебурения".

Напомним:

Киевский окружной админсуд обязал Государственную службу геологии и недр рассмотреть заявление "Укрнефтебурения" о выдаче спецразрешения на добычу газа на Сахалинском месторождении.

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Верховный суд отказал ЧАО "Укрнефтебурение" в пересмотре решения, по которому которого компания потеряла лицензию на пользование недрами Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" подтвердило остановку 1 декабря добычи природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины.

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурения" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

В "Укрнефтебурении" заявили, что из-за аннулирования спецразрешения на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и остановки добычи на нем государство теряет почти 50 миллионов кубометров газа в месяц.

В 2023 году "Укрнефтебурение" уплатило в госбюджет более 3 миллиардов гривен налогов.