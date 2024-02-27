Новости 27 февраля: Пашинский вышел под залог, Польша угрожает расширить эмбарго на украинские товары

Об импорте украинских товаров. Польша может ввести запрет на импорт новых украинских товаров в случае, если Европейский Союз не предложит эффективного способа защитить польский и европейский рынки. Под угрозой яйца, фрукты и мясо.

О блокировании границы. Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры выполнило все договоренности для недопущения блокирования границы между Украиной и Польшей польскими перевозчиками.

О финансовой помощи от ЕС. Европейский парламент на пленарном заседании во вторник одобрил выделение пакета макрофинансовой поддержки Украины объемом 50 миллиардов евро.

О "Синэво". Сеть лабораторий "Синэво Украина" заявила о "безосновательном и противозаконном аресте", наложенном Госбюро расследований (ГБР), на здание главного офиса и центральной лаборатории в Киеве.

Реклама:

Позже в ГБР уточнили, что осуществляют это досудебное расследование еще с 2022 года.

Оно касается факта совершения служащими одного из Министерств, Фонда государственного имущества и государственного предприятия Украинского научно-исследовательского института нефтеперерабатывающей промышленности МАСМА возможного незаконного отчуждения целостного имущественного комплекса государственного предприятия.

В конце концов "Синэво" и ГБР достигли расследований по делу ареста здания лаборатории в Киеве

Реклама:

О суде над Пашинским. Экс-депутат Сергей Пашинский, который является подозреваемым в деле по реализации нефтепродуктов Курченко, вышел из-под стражи под залог.

О пенсиях. С 1 марта 2024 года, вместе с ежегодной индексацией пенсий, в Украине проведут перерасчет пенсий с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года.

Эксклюзивы ЭП

"Человек будет знать, на учете ли он в ТЦК, имеет ли бронирование или отсрочку". Как будут работать "Армия+" и другие цифровые инструменты для ВСУ

Об электронных повестках, которые еще возможны, сертификат призывника и "Дію" для военных. В Минобороны рассказали, как будут работать новые цифровые инструменты для Вооруженных Сил Украины.

В банках, на АЗС и в супермаркетах: где можно снять наличные в Украине

Где можно снять наличные, какие есть ограничения в сутки и реально ли за день снять сотни тысяч гривен?