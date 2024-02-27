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Європарламент проголосував за виділення 50 мільярдів євро Україні

Вівторок, 27 лютого 2024, 14:10 - Європейська правда

Європейський парламент на пленарному засіданні у вівторок схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Рішення ухвалили 536 голосами "за", 40 депутатів були проти, а 39 утрималися.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

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Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення програми допомоги 22 лютого.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні. 

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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Читайте докладніше: Без поступок Орбану і з вимогами для Києва. Як ЄС схвалив 50 млрд євро допомоги Україні.

Європейська правда

ЄС
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