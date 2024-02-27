В Україні разом з індексацією проведуть і перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму

З 1 березня 2024 року, разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Перерахунок пенсій через зростання прожиткового мінімуму проведуть відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік", пояснили у Пенсійному фонді.

"У зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 грн до 2361 грн збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", - йдеться у повідомленні.

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У Пенсійному фонді зазначили, що перерахунок пенсій проведуть без додаткових звернень пенсіонерів.

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 23 лютого ухвалив рішення про індексацію пенсійних виплат в Україні з 1 березня.

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Згідно з документом, пенсії будуть проіндексовані на 7,96%.

Прем’єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що середній розмір підвищення пенсій становитиме 322 грн, а середня пенсія з березня зросте до 5 717 грн.

За словами Шмигаля, індексація торкнеться більше 10 мільйонів українців: 9,5 млн цивільних пенсіонерів, майже 600 тисяч пенсіонерів силових відомств та майже 100 тисяч "чорнобильців".

Також з 1 квітня буде автоматичний перерахунок пенсій для 654 тисяч працюючих пенсіонерів з урахуванням оновленого страхового стажу.

Крім цього цьогоріч, вдруге поспіль, буде здійснено індексацію найнижчих пенсій.

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Економічна правда