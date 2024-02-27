"Сінево" та ДБР досягли згоди: арешт центрального офісу знімуть через суд

ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Мережа лабораторій "Сінево Україна" досягла згоди з Державним бюро розслідувань у справі арешту будівлі лабораторії в Києві. Арешт знімуть в судовому порядку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що в ході діалогу з представниками ДБР, ними було підкреслено, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії "Сінево", зараз або в майбутньому, в ході роботи над кримінальним провадженням не був навмисним.

"Представники ДБР заперечили будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії, та запевнили в своїй підтримці і намірі сприяти швидкому розв’язанню питання арешту будівлі компанії в правовому полі", – йдеться в повідомленні.

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Додається, що метою компанії та ДБР є швидке розв'язання проблеми і скасування арешту будівлі в судовому порядку.

Нагадаємо:

Мережа лабораторій "Сінево Україна" заявила про "безпідставний і протизаконний арешт", накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві.

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Пізніше у ДБР уточнили, що здійснюють це досудове розслідування ще з 2022 року.

Воно стосується факту вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства.