Україна виконала умови для попередження блокування кордону польськими перевізниками

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виконало всі домовленості для недопущення блокування кордону між Україною та Польщею польськими перевізниками.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Діалог української сторони з Міністерством інфраструктури Польщі щодо питань блокування кордону продовжується. Зокрема, чергова розмова відбулась за ініціативи української сторони між заступником Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергієм Деркачем та заступником Міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем.

"Отримуємо сигнали про начебто приєднання до блокади польських фермерів також і перевізників. Останні призупинили свій протест після домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі. Частину з цих домовленостей складали пункти, на які погодилось наше Міністерство.

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Ми дотримали свого слова та виконали все, що обіцяли. Колега запевнив, що роблять все від них залежне, щоб перевізники не поновили свій протест. Питання, які досі не вирішені – зона відповідальності Міністерства інфраструктури Польщі", – наголосив Деркач.

Також урядовець повідомив польську сторону про зафіксовані випадки, коли окремі вантажівки проїжджають до України, оминаючи блокаду, тобто без черг. Мінінфраструктури фіксує такі випадки та очікує на них офіційну реакцію.

Також Мінінфраструктури звернулось до Єврокомісії з проханням пришвидшити процес підготовки до продовження Угоди про лібералізацію, провести відповідні зустрічі та перемовини.

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"Водночас, навіть за умови неповернення перевізників на кордон, ситуація залишається складною через блокаду з боку фермерів та вже вийшла за всі межі цивілізованого протесту. Наразі з польського боку кордону заблокованими залишаються більше 2 тисяч вантажівок", - наголосили в Мінвідновлення.

Водіїв, які очікують в чергах, заюезпечують гарячими обідами волонтери за підтримки міністерства, благодійної організацією Global Empowerment Mission (GEM) та Фонду Говарда Баффета.

Нагадуємо:

На кордоні з боку Польщі у чергах залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації, поки відповідні дії вчиняються поляками.

Економічна правда