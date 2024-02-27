Польща погрожує розширити ембарго на українські товари

Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. Під загрозою яйця, фрукти та м'ясо.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє The Guardian.

"Ми обговорюємо можливість поширення ембарго на інші продукти, якщо ЄС не знайде більш ефективного способу захистити польський та європейський ринки", - заявив глава уряду.

Протягом останнього тижня польські фермери протестують проти імпорту української продукції на кордоні. Вони вимагають поширити заборону на інші товари, включаючи фрукти, яйця та м'ясо, пише видання.

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На кордоні з боку Польщі у чергах залишаються близько 2100 вантажівок. Українські перевізники дзеркально блокуватимуть рух вантажівок на польській реєстрації, поки відповідні дії вчиняються поляками.

У п'ятницю польські фермери планують заблокувати контрольно-пропускний пункт на кордоні з Литвою. Вони зупинятимуть і перевірятимуть усі транспортні засоби, які можуть перевозити українське зерно.

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