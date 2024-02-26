Новости 26 февраля: в Украине запустят новую экономическую платформу, Пашинского взяли под стражу

О "Северных потоках". Совместное расследование взрывов на "Северных потоках", которое проводили полиция Копенгагена и Служба безопасности и разведки Дании (PET), завершено. Расследование закрыли из-за недостатка оснований для возбуждения уголовного дела.

О новой экономической платформе. Президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине".

О кэшбэке от государства. В рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское", граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

О закупках МОУ. "Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины заключило первый прямой контракт со шведским производственным предприятием.

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О Пашинском. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей с залогом в 272 миллиона гривен.

Эксклюзивы ЭП

"Козаки" идут. Как в конкуренции двух частных компаний родились украинские броневики

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Во время войны украинские предприятия продолжают производить бронетехнику. На одном из производств накануне побывала ЭП.

Год смерти искусственного интеллекта и осторожных инвестиций. Шесть прогнозов для технологического сектора на 2024 год

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