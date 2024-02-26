"Казаки" идут. Как в конкуренции двух частных компаний родились украинские броневики

Без бронеавтомобілів життя на фронті було б зовсім сумним. Ці машини працюють там, де є міни, диверсанти, літають ворожі безпілотники та б’є артилерія. Бронеавто можуть брати на штурм за нестачі іншої техніки або ж евакуювати ними поранених із самого пекла бою.

Завдяки союзникам Україна має "зоопарк" із щонайменше 20 моделей броньовиків. Утримувати таку кількість різної техніки непросто – не вистачає ні знань, ні запчастин. Але у перші місяці російського вторгнення українська армія брала все, що давали.

На третій рік війни допомога союзників поступово скорочується, а кількість машин зменшується через постійну їх участь у бойових діях. Поповнювати запаси бронеавтомобілів Україні все частіше доводиться власним коштом.

На щастя, вітчизняні виробники навчились самотужки збирати такі машини й ремонтувати їх, тож потреби в купівлі з-за кордону майже немає. Точні цифри ніхто не говорить, однак, якщо порівняти різні дані, загальна кількість вироблених українських бронеавтомобілів за весь час уже давно перевищила 1000 штук.

Виробляють їх здебільшого дві приватні компанії, що вже багато років конкурують між собою на вітчизняному ринку. Мова про "Українську бронетехніку" з її "Новатором" та НВО "Практика", дітищем якої є машини серії "Козак". Державні замовники балансують між ними, підігріваючи змагання.

За два роки великої війни ці компанії наростили штат, організували ремонтні цехи біля лінії фронту й поступово покращують свій продукт, конкуруючи із західними моделями. Українське виробництво бронеавтомобілів на очах перетворюється на потужну частину оборонного комплексу та має великі шанси вирватись на світовий ринок.

Народження українського бронеавтомобіля

Для проведення великих штурмових операцій військові беруть важку бронетехніку: танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери. Для логістики в тилу найкраще підходять пікапи. Бронеавтомобілі – це щось посередині.

"Виконання завдань біля фронту є ризикованим. Бронеавтомобіль потрібно брати туди, де ймовірні обстріли, купа дронів та ворожих диверсантів. Якщо їхати на цивільному пікапі й поряд вибухне 120-міліметрова міна, то машину розіб’є в хлам. Якщо ж там буде броньовик – йому нічогісінько не буде. Екіпаж виживе, вантаж залишиться неушкодженим", – розповів ЕП військовий з напрямку Кремінної.

Використання бронеавтомобілів в якомусь сенсі є викликом часу. Сьогодні поле бою кишить ворожими дронами. Ворог бачить усі переміщення, тож рухатись потрібно швидко. "Швидкість у 40 кілометрів на годину на лінії зіткнення – смертельна. Бронеавто ж рухаються значно швидше", – зазначив військовий.

Збройним силам через скорочення західної військової підтримки зараз не вистачає важкої бронетехніки. Тому, як стверджують опитані ЕП військові, іноді бронеавтомобілі використовують для підтримки штурмів.

Машини "Козак" компанії НВО "Практика"

Завдання для конструкторів зрозуміле – розробити універсальну, швидку та прохідну машину, яка під час вибуху збереже життя екіпажу, вивезе їх з небезпечної зони, а в окремих випадках може надати вогневу підтримку.

Для розв'язання цієї задачі зазвичай купують "голе" цивільне шасі, укріплюють його та нашаровують бронезахист. Але це простіше сказати, ніж зробити.

Журналісти ЕП відправились на завод "Української бронетехніки", щоб побачити цей процес на власні очі. Таких невеличких цехів по всій Україні багато – виробникам довелось розпорошити виробничі потужності, щоб убезпечитись від ракетних ударів.

Цех "Української бронетехніки"

Машини "Новатор" збирають на базі масивного шасі Ford F550. Бронесталь під нього імпортується з ЄС, адже єдиний український виробник, маріупольська "Азовсталь", знищена російськими окупантами. Базове шасі та бронесталь – це близько 50% вартості бронемашини. Все інше здебільшого робиться в Україні.

Ford F550 та "Новатор"

"В кінці виробничого циклу автомобіль збільшить свою вагу в декілька разів, тому спочатку потрібно укріпити всі елементи, на які тиснутиме додаткова броня. Ми ставимо посилення підвіски, мостів, окремих елементів корпусу й робимо посилений бампер. Тільки тоді встановлюється бронекапсула", – розповідає ЕП начальник виробництва на одному з об’єктів.

Бронесталь сильно відрізняється від звичайної сталі. Вона має інші сплав, заводську обробку та у підсумку виходить щільнішою та міцнішою. На "Укрбронетехніку" вона потрапляє у вигляді листів. Там за допомогою лазеру з неї нарізають елементи захисту й віддають у цех зварювання, де бронекапсулу збирають як конструктор Lego.

Ремонтний цех "Української бронетехніки"

Слабке місце звичайного пікапа на фронті – колеса. Наїзд на гострі уламки або вибух – і машина далі не їде. Тому заводські колеса з Ford прибирають, а на їхнє місце ставлять більші та міцніші. Зсередини їх укріплюють технологією run-flat, яка дозволяє машині рухатись ще певний час після пробиття.

Колеса "Новаторів"

Всередині машини ставиться система пожежогасіння – це великі балони на пасажирських місцях та під капотом. У випадку загоряння вони розпилюють речовину під великим тиском, гасять вогонь, і військові без опіків покидають транспорт.

Бронекапсула "Укрбронетехніки" після спрацювання протипожежної системи

Туди ж встановлюється додаткова вентиляційна система. У просунутих версіях вона не тільки кондиціонує бронекапсулу, але на випадок хімічної атаки, може зробити її герметичною, допоки машина не виїде з критичної зони.

Змін зазнає навіть мотор. Двигуни від Ford технологічні, але вони примхливі до якості пального. Оскільки на фронті машини не заправляють хіба що самогоном, ще на заводі з моторів знімають зайві "крихкі" системи й роблять їх більш витривалими до низькоякісного армійського пального.

На даху машини робиться місце під зброю. Там може бути кулемет, протитанковий ракетний комплекс або повноцінний бойовий модуль (роботизована турель, якою екіпаж управляє зсередини машини).

Новатор з українським ПТРК "Стугна" на даху

На українські броньовики приміряли сучасні турецькі бойові модулі компанії ASELSAN. Щоправда, вони не популярні в ЗСУ, адже один такий модуль може коштувати дорожче за саму машину. Тому, зазвичай на даху ставлять звичайний кулемет.

Повний цикл виробництва однієї машини від замовлення шасі до відправки на фронт – 9 місяців. Однак за умови завчасного замовлення комплектуючих, цей термін скорочується до місяця. Саме тому виробники наполягають на укладанні кількарічних контрактів, які дають змогу зробити велике замовлення у постачальників комплектуючих.

Ремонтний цех "Української бронетехніки"

Велика перевага українських бронеавтомобілів – це ремонт всередині країни. Компанії мають бригади навчених виїзних спеціалістів, які обслуговують машини за лічені кілометри від лінії фронту та мають для цього всі необхідні запчастини.

У більш складних випадках броньовики повертають на завод, у ремонтний цех. Там спеціалісти вивчають історію кожного зразка та роблять капітальний ремонт.

"Новатор" на ремонті

У мережі можна знайти безліч відео з розбитими бронеавтомобілями "Новатор" та "Козак", але із вцілілою бронекапсулою. В багатьох випадках екіпаж залишається живим або навіть неушкодженим після обстрілів.

Ціна українських бронеавтомобілів коливається десь навколо позначки 9 млн грн за штуку. Збереження життя кожного бійця на фронті – беззаперечна цінність. Але навіть якщо цинічно порахувати, у скільки державі обходяться виплати за смерть одного військового на фронті (15 млн грн), можна зробити висновок, що кожен броньовик економічно себе повністю окупає.

Вражена машина "Новатор" на ремонті

Як конкуренція створила ринок бронеавтомобілів

Українські бронеавтомобілі сьогодні купують майже всі силові відомства. За словами директора "Української бронетехніки" Владислава Бельбаса, загальна кількість замовлень на ці машини поступово зростає.

Ринок поділений між двома компаніями – "Українська бронетехніка" та НВО "Практика". Власні розробки бронеавтомобілів також мають КрАЗ та державний "Укроборонпром", однак їхня продукція не популярна.

НВО "Практика" – лідер за обсягами випуску. Компанія виробляє близько двох третин вітчизняних броньовиків. Вона випускає не лише броньовані пікапи на шасі Ford F550, але й МРАПи "Козак-2". МРАП – це важкий бронеавтомобіль, який краще озброєний та перевозить значно більші вантажі.

МРАПи "Козак-2"

"Укрбронетехніка" тимчасово виробляє лише легкі бронеавтомобілі "Новатор", але вже у 2024 році планує повернутись до виробництва МРАПів.

Загалом обидві компанії досить успішні. Одна з причин цього – їхня постійна конкуренція, яка тримає у тонусі. Державні замовники балансують між двома виробниками і це дає свій результат.

"Нам доводиться боротись за державного замовника. Ми робимо все, щоб наша машина була потужнішою, не ламалась і щоб замовник довго не чекав на вирішення недоліків. Бо якщо ми будемо проблемними, то держава просто переключиться на іншого постачальника.

Якщо буде лише один виробник, то він дуже скоро почне "забивати" на сервіс. Я вважаю, що поточна конкуренція різних компаній – це дуже хороша ситуація на ринку", – сказав Бельбас.

З початком великої війни на український ринок зайшло безліч іноземних бронеавтомобілів. Це ще більше підігріло конкуренцію, адже якщо українські машини на їхньому тлі виглядатимуть "не дуже", то військові проситимуть державу купувати імпортні, які вже добре себе зарекомендували на фронті.

Шеврон з "Новатором", подарований майстрам "Укрбронетехніки" бійцями з лісів Кремінної

Українські компанії точно виграють у ціні. За словами Бельбаса, бронеавтомобілі "Української бронетехніки" на 30% дешевші за імпортні. З приводу порівняння якості ситуація неоднозначна. Є західні машини, які не витримують темпу українсько-російської війни та ламаються, а є дорогі та якісні авто у хорошій комплектації, як наприклад австралійські МРАПи Bushmaster.

Однак якщо говорити про порівняння за параметром "ціна-якість-сервіс", то українські виробники почувають себе фаворитами.

Перевага вітчизняних компаній не тільки у швидкому ремонті на власних заводах, але й багаторічних випробуваннях машин в умовах війни. Держава сотнями купувала броньовики "Новатор" та "Козак" ще під час локальної війни на Донбасі.

За цей час конструктори встигли побачити недоліки та адаптувати машини під війну саме на теренах України з її ґрунтами, кліматом і характером бойових дій.

Еволюція та перспективи

Масштабується виробництво бронеавтомобілів просто. Все що потрібно – кількарічні контракти та нові замовлення. "Ми готові за власні кошти, без залучення держави, збільшувати потужності з виробництва. Потрібні тільки замовлення", – зазначив Бельбас.

Конструкторські роботи не припиняються, і український продукт постійно вдосконалюють. Зараз спеціалісти "Укрбронетехніки" працюють над полегшенням машини: шукають альтернативні матеріали та пробують різні конфігурації шасі.

Нові виклики на полі бою породжують нові моделі машин. Наприклад, зараз у Сил оборони з’явилась потреба у перевезенні більшої кількості людей. Тому "Українська бронетехніка" за ініціативи кількох замовників, створила збільшену версію машини "Новатор" на 10 місць. Початкова версія вміщувала лише 5 осіб.

"Новатор" на 10 місць

Дуже скоро компанія планує представити і новий МРАП на заміну "Варті". Останню припинили випускати через потребу в білоруських комплектуючих. За словами Бельбаса, нова "Варта" носитиме інше ім’я, буде легшою, матиме можливість встановлення зброї більшого калібру та не міститиме комплектуючих з держав-агресорів.

Не відстає від конкурента й НВО "Практика". У ЗСУ є відчутний дефіцит спеціалізованої техніки для медичної евакуації. Тому компанія розробила і спільно з Мінстратегпромом випробувала нову медичну евакуаційну машину на базі сучасної "Козак-7".

Медичний "Козак-7" джерело: Мілітарний / Радіо Свобода

Також компанія планує заповнити дефіцит техніки для гуманітарного розмінування. Україні ще довго доведеться розміновувати поля від російських снарядів, а для цього потрібно багато броньованої техніки для перевезення вибухівки та саперів небезпечними ділянками. На одному з публічних заходів "Практика" представила низку рішень для різних етапів розмінування.

Закупівля державою сучасніших зразків українських бронеавтомобілів дозволить компаніям розвивати технології та зробить їх більш конкурентними на світовому ринку. Поки що експорт зброї закритий, однак в кулуарах розмови про його відкриття ведуться.

Доступ на світовий ринок суттєво би покращив би стан українських підприємств. ЕП відомо, що на одній із зустрічей Мінстратегпрому з виробниками йшла розмова про розробку варіантів для відкриття продажу за кордон тієї вітчизняної зброї, яку держава не може законтрактувати через брак коштів.

Поява таких розмов логічна, адже спроможності українських виробників принаймні вдвічі більші, ніж фінансові можливості державних замовників. Публічно про можливе відкриття експорту Мінстратегпром говорить менш рішуче, оскільки тема політично чутлива, а дискусія ще триває.

Українські бронеавтомобілі цікавили світових замовників ще до початку великої війни. Зазвичай перемовини йшли із країнами, які не можуть собі дозволити дорогу західну техніку.

Фактично постачань було небагато – всі домовленості зірвались після 24 лютого 2022 року, і українські компанії банально не встигли опанувати світовий ринок. З примітних контрактів – НВО "Практика" поставила 60 броньовиків Саудівській Аравії.

В будь-якому випадку внутрішній ринок України поки що як-не-як дозволяє вітчизняним компаніям розвиватись та нарощувати конкурентоздатність. Державі залишається подбати про безпеку підприємств, забезпечити їх плановим замовленням на роки й відкрити можливість пільгового кредитування для формування запасів комплектуючих. І тоді згодом бронеавтомобілі ще й будуть приносити в країну валюту.