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Зеленский анонсировал кэшбек за покупку украинских товаров

Понедельник, 26 февраля 2024, 14:18 - Анастасия Жарикова
 
getty images

В рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское", граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", передает Интерфакс-Украина.

"За покупку определенных типов сделанных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку", - сказал глава государства.

Президент сообщил, что дал соответствующее поручение правительству, и сейчас эту программу разрабатывают.

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Задачей этой программы является то, чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине.

"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", - отметил президент.

Также глава государства добавил, что необходимо постараться, чтобы программа кэшбека заработала уже в этом году.

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Напоминаем:

Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине - "Сделано в Украине", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.

Зеленский торговля налоги финансы
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