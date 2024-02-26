Зеленский анонсировал кэшбек за покупку украинских товаров
В рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское", граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", передает Интерфакс-Украина.
"За покупку определенных типов сделанных в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку", - сказал глава государства.
Президент сообщил, что дал соответствующее поручение правительству, и сейчас эту программу разрабатывают.
Задачей этой программы является то, чтобы украинские деньги остались в Украине и работали в Украине.
"Это налоги, это зарплаты наших воинов, это возможности нашего государства, в том числе и оборонные. Уже готовят параметры украинского кэшбека: финансовые и технические", - отметил президент.
Также глава государства добавил, что необходимо постараться, чтобы программа кэшбека заработала уже в этом году.
Напоминаем:
Правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине - "Сделано в Украине", им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.