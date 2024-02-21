САП просить арештувати Пашинського з заставою в 300 мільйонів

ЕП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд про запобіжний захід для колишнього нардепа Сергія Пашинського у вигляді арешті з можливістю внесення застави у розмірі майже 300 мільйонів гривень.

Про це представник сторони обвинувачення сказав під час засідання у Вищому антикорупційному суді, передає Укрінформ.

"Ми просимо про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити заставу у розмірі 99075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тис 100 грн", - сказав прокурор.

Сторона обвинувачення вважає, що здійснила обгрунтоване повідомлення про підозру Пашинському.

Реклама:

Клопотання розглядає суддя Наталя Мовчан.

У суді перебуває екснардеп зі своїми адвокатами.

Нагадуємо:

Реклама:

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського у справі про націоналізацію нафтопродуктів олігарха Курченка.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили, що спільно з СБУ викрили схему заволодіння нафтопродуктами, через які держава зазнала 967 мільйонів гривень збитків.

Про підозру, зокрема, повідомили колишньому народному депутату, т.в.о. глави Адміністрації президента у 2014 році Сергію Пашинському.

Читайте також: Як заробити на вкраденому. Історія конфіскованих нафтопродуктів Курченка

Олександр Кацуба: Товариші з "Народного фронту" націоналізували бензин "Нафтогазу", а не Курченка

Історія нафтопродуктів Курченка. За що Пашинському загрожує до 12 років?

Сергій Пашинський: Я бенефіціар всього українського ВПК

Економічна правда