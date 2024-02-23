Індивідуальні списки та посилення експортних обмежень: ЄС ухвалив 13-й пакет санкції проти Росії

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Євросоюз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

Фізичні та юридичні особи, які потрапили до списку, мають відношення, зокрема, до військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до РФ, депортації та переховування українських дітей.

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, зараз поширюються на понад 2000 фізичних та юридичних осіб.

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Зазначені особи підлягають замороженню активів, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, та тих, які допомагають технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

"Деякі з цих компаній та організацій базуються у третіх країнах – Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді і Туреччині. Вони допомагали Росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї", – йдеться у пресрелізі.

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Крім цього ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки й виробництва безпілотників.

Також Рада ЄС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які вводять санкції щодо імпорту чавуну й сталі з Росії.

Нагадаємо:

21 лютого постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який мав бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.