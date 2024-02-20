Новости 20 февраля: поляки высыпали украинское зерно на границе, бизнес считает, что новый закон о мобилизации парализует экономику

О санкциях. Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России за оккупацию части территории Украины.

О границе. Утром 20 февраля польские фермеры усилили протесты вблизи ПП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона.

Об экономике. Ведущие бизнес-ассоциации Украины требуют внести изменения в законопроект о мобилизации. Они обеспокоены, что новые нормы могут нанести дополнительный удар по экономике.

О финансах. Министерство финансов на аукционах 20 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 16,6 млрд грн в эквиваленте.

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О бронировании. Минстратегпром утвердил новые критерии для бронирования людей, привлеченных к производству оружия. Теперь предприятия смогут бронировать всех рабочих по единым правилам.

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