Бронювати робітників ОПК стане простіше: Мінстратегпром змінив правила
Мінстратегпром затвердив нові критерії для бронювання людей, що залучені до виробництва зброї. Теперь підприємства зможуть бронювати всіх робітників за єдиними правилами.
Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.
Щоб забронювати більше 50% робітників компанія має відповідати двом критеріям. Перший – виконувати оборонний контракт для державного замовника. Другий – понад половина загального випуску товарів та послуг мають бути оборонного призначення.
Як пояснили ЕП в Мінстратегпромі, під формулюванням "більше 50%" здебільшого маються на увазі всі працівники підприємства. Однак якщо робоча група помітить зловживання, відомство залишає за собою право надати рекомендацію на бронювання меншої кількості людей.
"Раніше бронювання в оборонних підприємствах відбувались у неповороткому ручному режимі, бо законом не було передбачено можливості забронювати 100% робітників. Було багато випадків, коли з оборонних заводів мобілізували дефіцитних спеціалістів. Тепер ми надали можливість виробникам зброї забронювати всіх робітників за єдиною процедурою", – сказала у коментарі ЕП заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.
Всі відповідні зміни були внесені до урядової постанови №76. Повний перелік документів та алгоритм дій для бронювання робітників на оборонних підприємствах Мінстратегпром розмістив на своєму сайті.
Економічна правда