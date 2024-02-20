Мінфін залучив понад 16 мільярдів від продажу ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах 20 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 16,6 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Так, від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 979 млн грн (ставка не змінилась).

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,93 млрд грн під 17,6% річних.

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А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 1,2 млрд грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 3,25% - вдалось залучити 279 млн євро.

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Нагадаємо:

Міністерство фінансів на аукціонах 13 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 5,4 млрд грн.

Міністерство фінансів на аукціонах 30 січня розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму майже 1,6 млрд грн.

На першому аукціоні з розміщення ОВДП цьогоріч Мінфін розмістив облігації на суму майже 16,8 млрд гривень.

Економічна правда