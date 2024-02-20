Український бізнес побоюється, що новий закон про мобілізацію паралізує економіку – Reuters

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Провідні бізнес-асоціації України вимагають внести зміни до законопроєкту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці.

Про це повідомляє Reuters.

"Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством. Необхідний баланс між військовим фронтом та економікою", - йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації, пише агентство.

Українська Рада Бізнесу, яка об'єднує понад 100 асоціацій, у своїй заяві зазначила, що деякі критичні зауваження були враховані, але закликала вилучити інші пропозиції, які можуть зашкодити бізнесу, що вже працює в режимі "виживання".

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Рада Бізнесу виступає проти таких речей, як дозвіл військовим вилучати приватні транспортні засоби для військових потреб без належного нагляду, а також проти ідеї надсилання повісток через Інтернет.

Серед іншого, вона заявила, що компанії, які постачають озброєння для збройних сил, також повинні мати можливість запобігти призову всіх своїх співробітників на військову службу.

Бізнес-асоціації України закликають владу до більш прозорого та зрозумілого механізму надання відстрочок від призову для критично важливих працівників, особливо у висококваліфікованих галузях.

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За словами голови ІТ-асоціації Марії Шевчук, з 360 тисяч працівників ІТ-сектору, який є ключовим експортним сектором України, лише близько 1% мають відстрочку від призову до армії. При цьому близько 75% робочої сили галузі - чоловіки.

ІТ-спільноту також турбують положення нового законопроєкту, що передбачають онлайн-призов, короткі терміни для оновлення особистої інформації в Інтернеті, а також скасування відстрочки для тих, хто навчається за другою освітою.

"Ми наполегливо закликаємо владу до діалогу з бізнесом, щоб нас почули. Ми могли б розвиватися, платити більше податків, забезпечувати армію, адже зараз існують проблеми з донорською підтримкою в цілому", – наголосила Шевчук.

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Згідно з новим проєктом закону про мобілізацію, в Україні будуть надсилати повістки про виклик до ТЦК в електронний кабінет призовника.

7 лютого Верховна рада підтримала законопроєкт у першому читанні. До другого читання відбудеться внесення правок.

До законопроєкту про мобілізацію подали понад 1300 правок. На опрацювання пропозицій у профільному комітеті Верховної Ради знадобиться час, тому розгляд документу в сесійній залі цього тижня імовірно не відбудеться.

Економічна правда