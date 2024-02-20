ЄС ще на рік продовжив санкції проти Росії за окупацію територій України

Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за окупацію частини території України.

Це рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

"Доти, доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти в силі всі заходи, запроваджені Союзом, і вжити додаткових, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи мають бути продовжені ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року", – йдеться у заяві.

Рішення про продовження санкцій ухвалили в Брюсселі 19 лютого 2024 року. Воно набуло чинності сьогодні, 20 лютого.

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Рада ЄС запровадила санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня розширила географічну сферу дії обмежень на всі непідконтрольні уряду України райони Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей.

Нагадаємо:

Раніше посадовці від ЄС, США та їхні союзники на зустрічі у Брюсселі обговорили найближчі нові санкції проти Росії, які готують до другої річниці повномасштабної війни.













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