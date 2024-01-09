Новости 9 января: новые прогнозы по глобальному ВВП, АРМА хочет найти нового управляющего для сети Glusco

О глобальном ВВП. Рост мировой экономики в 2024 году ожидается на уровне 2,4%, а в 2025-м - 2,7%, что является самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет.

О Glsuco. Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициирует перед Кабмином отмену распоряжений и расторжение договоров с "Укрнафтой", которое управляет арестованными активами Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти".

Об "Энергоатоме". Кабинет министров назначил президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина исполняющим обязанности главы правления новосозданного АО "НАЭК "Энергоатом".

О добыче газа. Впервые за историю "Укргаздобычи" - дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", добыча от новых введенных скважин превысила 1 млрд кубометров за год.

Реклама:

О Тайване. Война за Тайвань может стоить 10 триллионов долларов, что составляет около 10% мирового ВВП, и превышает удар от войны в Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса.

Эксклюзив ЭП

Рынок труда: каких специалистов ищут и где предлагают самые большие зарплаты

Реклама:

Из-за большой войны миллионы украинцев потеряли работу, однако рынок труда восстанавливается. Где предлагают самые большие зарплаты и кого ищут работодатели? (укр)