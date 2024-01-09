Худший рост за десятки лет: Всемирный банк обновил прогноз глобального ВВП на 2024 год

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Рост мировой экономики в 2024 году ожидается на уровне 2,4%, а в 2025-м - 2,7%, что является самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет.

Об этом говорится в январском отчете Всемирного банка "Перспективы мировой экономики".

По данным Всемирного банка, по итогам 2023 года рост мировой экономики составит 2,6% - лучше по сравнению с предыдущей оценкой в 2,1%.

В то же время в 2024 году рост экономики замедлится до 2,4%, а в 2025 году немного восстановится, до 2,7% на фоне снижения инфляции и смягчения денежно-кредитной политики.

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По оценке банка, рост мировой экономики в период с 2020 по 2024 годы является самым слабым началом десятилетия за последние 30 лет.

"С одной стороны, мировая экономика находится в лучшем положении, чем год назад: риск глобальной рецессии снизился, во многом благодаря силе экономики США.

Но растущая геополитическая напряженность может создать новые краткосрочные опасности для мировой экономики", - заявили в учреждении.

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Прогнозируется, что экономика развивающихся стран вырастет лишь на 3,9%, что более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя предыдущего десятилетия.

После разочаровывающих результатов прошлого года темпы роста в странах с низкими доходами должны составить 5,5%, что ниже, чем ожидалось ранее", - говорится в отчете.

По данным Всемирного банка, к концу 2024 года люди примерно в каждой четвертой развивающейся стране и примерно в 40% стран с низким уровнем дохода все еще будут беднее, чем накануне пандемии COVID в 2019 году.

При этом Всемирный банк оценил рост ВВП Украины в 2023 году в 4,8%. В 2024 году рост экономики ожидается на уровне 3,2% (в октябре 2023 года Всемирный банк прогнозировал рост на 4%).

Прогноз роста экономики Украины в 2025 году сохранен на уровне 6,5%.

Напомним:

По состоянию на октябрь Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в 2023 году на 3,5%, что ощутимо выше июньских оценок - на 1,5 процентного пункта.

Экономическая правда