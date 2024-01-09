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"Укргаздобыча" добилась рекордной добычи на новых скважинах за всю историю компании

Вторник, 9 января 2024, 14:24 - Лия Ильченко

Впервые за историю "Укргаздобычи" - дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", добыча от новых введенных скважин превысила 1 млрд кубометров за год.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза"

"Впервые за историю "Укргаздобычи" добыча от новых введенных скважин превысила 1 млрд куб. м в год. Мы не только почти вдвое превзошли прошлогодний показатель, но и продемонстрировали лучший результат за последние более 20 лет (с 2002 года)", - отмечается в сообщении.

Всего в течение 2023-го удалось ввести в эксплуатацию 86 новых скважин. Из них 24 - с начальным дебитом более 100 тыс куб. м.

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Такого результата компании удалось достичь благодаря:

  • применению новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях, пласты которых ранее были недосягаемы,
  • активному разбуриванию новых месторождений,
  • модернизации инфраструктуры,
  • развитию потенциала наших специалистов и специалисток.

Самая мощная скважина запущена в апреле 2023 года, ее дебит достигает 580 тыс. куб. м.

Укргаздобыча Нафтогаз
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Экономическая правда
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