Кабмин назначил Котина и.о. главы правления "Энергоатома"

Петр Котин фото: энергоатом

Кабинет министров назначил президента ГП "НАЭК "Энергоатом" Петра Котина исполняющим обязанности главы правления новосозданного АО "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на обнародованное 9 января постановление Кабмина от 29 декабря 2023 года.

Также правительство назначило исполняющими обязанности членов правления компании Хартмута Якоба, Юрия Шейка и Александра Остаповца.

Якоб до этого был вице-президентом "Энергоатома", Шейко - и.о. первого вице-президента - технического директора компании, Остаповец - генеральным инспектором-директором по безопасности.

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"Постановлением предусмотрено, что общество является правопреемником всех имущественных и неимущественных прав и обязанностей ГП "НАЭК "Энергоатом". Его обособленные подразделения продолжают функционировать как обособленные подразделения общества (филиалы, представительства)", - говорится в сообщении.

Кабмин также утвердил устав АО "НАЭК "Энергоатом", положение о наблюдательном совете и положение о принципах формирования наблюдательного совета компании.

Также принято решение об эмиссии акций АО. Запланированный размер уставного капитала составляет 306,245 млрд грн.

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Напомним:

Кабмин принял решение о преобразовании ГП "Энергоатом" в акционерное общество. 100% акций будет принадлежать государству, вся собственность "Энергоатома" сохранится.

1 декабря 2023 года Министерство энергетики объявило о заключении соглашения с компанией ООО "Экзекьютив Серч Юкрейн", которая будет осуществлять поиск кандидатов на должности независимых членов наблюдательного совета "Энергоатома".

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало процедуру мониторинга образа жизни президента "Энергоатома" Петра Котина, на тещу которого в 2023 году было записано имение под Киевом за почти 7 млн грн.

Экономическая правда