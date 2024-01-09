Война за Тайвань между США и Китаем может стоить около 10% мирового ВВП - Bloomberg

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Война за Тайвань может стоить 10 триллионов долларов, что составляет около 10% мирового ВВП, и превышает удар от войны в Украине, пандемии коронавируса и мирового финансового кризиса.

Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg Economics.

"Растущая экономическая и военная мощь Китая, растущее чувство национальной идентичности Тайваня и нестабильные отношения между Пекином и Вашингтоном означают, что условия для кризиса существуют", - говорится в статье.

Агентство отмечает, что вторжение России в Украину и дефицит полупроводников, когда мир снова открылся от карантина из-за Covid, дают небольшое представление о том, что поставлено на карту для мировой экономики. Последствия войны в Тайваньском проливе были бы намного больше.

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Тайвань производит большинство в мире передовых полупроводников, а также многие микросхемы. Во всем мире 5,6% общей добавленной стоимости приходится на сектора, которые используют микросхемы в качестве прямого сырья - это почти 6 трлн долларов. Общая рыночная капитализация 20 крупнейших клиентов гиганта производства микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. составляет около 7,4 трлн долл. Также Тайваньский пролив является одним из самых оживленных судоходных путей в мире.

Bloomberg Economics смоделировало два сценария: китайское вторжение, которое втягивает США в локальный конфликт, и блокада, которая отрезает Тайвань от торговли с остальным миром. Набор моделей используется для оценки воздействия на ВВП, учитывая удар по поставкам полупроводников, перебои в судоходстве в регионе, торговые санкции и тарифы, а также влияние на финансовые рынки.

В случае войны экономика Тайваня будет уничтожена. Основываясь на сопоставимых последних конфликтах, Bloomberg Economics оценивает 40% удара по ВВП. Население и промышленная база, сосредоточенная на побережье, добавят человеческих и экономических затрат.

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Если отношения с основными торговыми партнерами будут отключены и не будет доступа к передовым полупроводникам, ВВП Китая получит удар на 16,7%.

Для США, которые находятся дальше от центра событий, но все еще с большим количеством поставленных на карту - например, из-за зависимости Apple от азиатской цепи поставок электроники - ВВП упадет на 6,7%.

Для мира в целом ВВП упадет на 10,2%, при этом больше всего пострадает экономика Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.

Ключевое предположение в этом сценарии заключается в том, что США удастся привлечь союзников к согласованным и строгим экономическим санкциям против Китая.

Влияние на ВВП в первый год

Для Тайваня, небольшой открытой экономики, которая процветала благодаря торговле, ВВП в первый год снизится на 12,2%. Для Китая, США и мира в целом ВВП в первый год снизится на 8,9%, 3,3% и 5% соответственно.

Причина меньшего влияния по сравнению со сценарием войны заключается в том, что, хотя мировая экономика все еще теряет доступ ко всем чипам Тайваня, другие потрясения, в частности тарифы между США и их союзниками и Китаем, сбои в азиатском судоходстве и падение на финансовых рынках - уменьшены.

Экономическая правда