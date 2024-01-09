АРМА планирует забрать заправки Glusco из управления "Укрнафты" и провести новый конкурс

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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) инициирует перед Кабмином отмену распоряжений и расторжение договоров с "Укрнафтой", которое управляет арестованными активами Glusco, которую связывали с Виктором Медведчуком, и активами российской "Татнефти".

Об этом говорится в заявлении АРМА.

По словам агентства, основная причина прекращения договора управления автозаправками Glusco - "в сознательном отклонении компанией "Укрнафта" предложений АРМА подписать акты приема-передачи активов АЗК".

"Как следствие, предприятие до сих пор не является источником поступлений в государственный бюджет", - говорится в позиции агентства.

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"Договор управления с ПАО "Укрнафта" предусматривает отчисления в государственную казну не менее 5 млн грн ежемесячно независимо от доходности работы и 85% от чистой прибыли.

Со своей стороны Нацагентство обеспечило осмотр и инвентаризацию всех арестованных активов и подготовило для подписания проекты актов их приема-передачи. Вынуждена констатировать, что государственное предприятие, деятельность которого имела целью не только сохранить экономическую стоимость, но и пополнить бюджет страны в условиях войны, не оправдало обоснованных ожиданий.

В результате цель распоряжений Кабмина не выполнена, эффективность управления отсутствует, хотя арестованные АЗС функционируют", - заявила глава АРМА Елена Дума.

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В АРМА заявили, что в течение трех последних месяцев направляли в "Укрнафту" официальные письма с требованием подписать акты приема-передачи по имущественным комплексам АЗК, "на что отчужденная в собственность государства компания не соглашалась".

"На запрос Нацагентства в Государственную налоговую службу поступили ответы, подтверждающие поставки нефтепродуктов на арестованные АЗС как от ПАО "Укрнафта", так и других структур на этом рынке", - добавили в агентстве.

Там добавили, что АРМА и "Укрнафта" не могли подписать акты приема-передачи корпоративных прав из-за необходимости получения разрешения на концентрацию от Антимонопольного комитета Украины.

По словам АРМА, должностные лица "Укрнафты" затягивали с внесением соответствующих документов в АМКУ и сделали это, совместно с АРМА, только после многочисленных совещаний.

"АМКУ в свою очередь может рассматривать это решение до полугода. Итак, лучшего варианта, чем проведение независимого прозрачного конкурса, нет.

После решения правительства АРМА будет инициировать отбор нового управляющего сетью Glusco, который обеспечит надлежащий баланс государственных и частных интересов и организует прогнозируемую, прозрачную и прибыльную деятельность арестованных АЗК", - резюмировали в агентстве.

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Напоминаем:

В мае 2022 года Кабмин согласовал предложение АРМА о передаче в управление НАК "Нафтогаз Украины" арестованных активов компании Glusco (до 2018 года – сеть НК "Роснефть"), которые связывали с Виктором Медведчуком.

В начале августа этого года АРМА объявила о прекращении договоров с "Нефтегаз ойл трейдинг" на управление активами сети АЗС Glusco.

В сентябре Кабинет министров определил "Укрнафту" управляющим активами компании Glusco.

АРМА доказало в суде правомерность расторжения договора управления заправками Glusco с экс-управителем - компанией "Нафтогаз Ойл Трейдинг", входящей в структуру Группы "Нафтогаз".

Экономическая правда