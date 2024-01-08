Новости 8 января: в Украине существенно выросло потребление электричества, Кабмин разрешил отключать тепло и воду за долги

О долгах за коммуналку. Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Об электроэнергии. Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" фиксирует очень стремительный рост потребления с середины понедельника, 8 января, и призывает к экономному потреблению электроэнергии.

О мобилизации. Бизнес просит доработать правительственные законопроекты о мобилизации в связи с возможными негативными последствиями для экономики и репутации страны.

О коррупции на закупках в Минобороны. Бывшим заместителю министра обороны и руководителю Департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны сообщили о новом подозрении в растрате еще почти миллиарда гривен.

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О морском коридоре. Созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

Эксклюзивы ЭП

Десять тысяч гектаров в одни руки. Что изменит для украинцев новый этап земельной реформы?

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Что изменилось на рынке земли с 1 января и какие последствия это будет иметь для всех его участников и аграрного сектора? (укр)

Пенсии по инвалидности: кто имеет право на выплаты и как получить

На какую пенсию могут рассчитывать лица с инвалидностью, как она назначается и куда следует обращаться? (укр)