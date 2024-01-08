Кабмин отменил мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление пени населению

Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в обнародованном на "Правительственном портале" постановлении Кабмина от 29 декабря 2023 г. № 1405.

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет действовать только на оккупированных территориях и там, где ведутся боевые действия, говорится в документе.

Для остальных потребителей коммунальных услуг, согласно постановлению, возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

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Также возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключать от коммунальных услуг должников в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и тому подобное.

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Напоминаем:

Мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.