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Экспорт по Украинскому морскому коридору достиг 15 млн тонн 

Понедельник, 8 января 2024, 13:01 - Лия Ильченко

Созданный ВМС ВСУ новый Украинский морской коридор с августа 2023 года обеспечил экспорт почти 15 млн тонн продукции, в том числе 10 млн тонн агропродукции.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"За пять месяцев работы коридора в наши украинские порты под загрузку зашло 469 новых судов. Сейчас 39 судов загружаются в портах "Одесса", "Черноморск", "Южный", – подчеркнул Кубраков.

Он отметил, что еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн тонн грузов.

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Напоминаем:

В действовавшей ранее "Черноморской зерновой инициативе" (BSGI) пиковые прохождения судов составляли 176-180 в месяц в сентябре-октябре-2022, а экспорт - 3,8-4,2 млн тонн в месяц.

зерно
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Экономическая правда
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