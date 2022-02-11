Громадським транспортом користується майже вдвічі менше киян, ніж у 2017 році

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Пасажиропотік автобусів, тролейбусів, трамваїв та метрополітену в Києві знижується на десятки відсотків щороку.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

За даними "Київпастрансу", у 2017 році наземний транспорт перевіз 453 млн осіб, з яких 60% були пільговиками, у 2018 році – 389 млн та 65% відповідно.

У 2019 році комунальним транспортом скористалися 323 млн осіб (58% пільговиків), у 2020 році пасажиропотік знизився ще більше через ковідні обмеження – 212 млн пасажирів (64% пільговиків).

Кількість пасажирів київського метрополітену також знижується.

У 2017 році пасажиропотік метро становив 498 млн осіб, у 2018 році – 496 млн, у 2019 році – 495,3 млн, у 2020 році – 279,5 млн (майже всю весну метрополітен не працював через карантин), у 2021 році – 319,3 млн.

"Настільки суттєве скорочення пасажиропотоку в наземному громадському транспорті за чотири роки свідчить про те, що кияни обирають інші види транспорту. Причини – низька якість послуг та ненадійність комунального", – йдеться у матеріалі.

За словами транспортних аналітиків, кожне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті завжди зменшує кількість його користувачів. Нещодавно міський голова Віталій Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд у 2022 році з 6,5-8 грн до 14-20 грн.

Детальніше читайте у статті Олександра Колесніченка: Київ уже третій у світі за заторами. Далі буде ще гірше

Економічна правда