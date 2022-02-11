Всі розділи
Укр / Рус

Громадським транспортом користується майже вдвічі менше киян, ніж у 2017 році

П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:24 - Олександр Колесніченко
 
Sergei Chuzavkov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Пасажиропотік автобусів, тролейбусів, трамваїв та метрополітену в Києві знижується на десятки відсотків щороку.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

За даними "Київпастрансу", у 2017 році наземний транспорт перевіз 453 млн осіб, з яких 60% були пільговиками, у 2018 році – 389 млн та 65% відповідно.

 

У 2019 році комунальним транспортом скористалися 323 млн осіб (58% пільговиків), у 2020 році пасажиропотік знизився ще більше через ковідні обмеження – 212 млн пасажирів (64% пільговиків).

Кількість пасажирів київського метрополітену також знижується.

У 2017 році пасажиропотік метро становив 498 млн осіб, у 2018 році – 496 млн, у 2019 році – 495,3 млн, у 2020 році – 279,5 млн (майже всю весну метрополітен не працював через карантин), у 2021 році – 319,3 млн.

 

"Настільки суттєве скорочення пасажиропотоку в наземному громадському транспорті за чотири роки свідчить про те, що кияни обирають інші види транспорту. Причини – низька якість послуг та ненадійність комунального", – йдеться у матеріалі.

За словами транспортних аналітиків, кожне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті завжди зменшує кількість його користувачів. Нещодавно міський голова Віталій Кличко анонсував підвищення тарифів на проїзд у 2022 році з 6,5-8 грн до 14-20 грн.

Детальніше читайте у статті Олександра Колесніченка: Київ уже третій у світі за заторами. Далі буде ще гірше

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

транспорт Київ метрополітен трамвай Київпастранс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Кличка порахували загальну кількість автомобілів у Києві 11 лютого 2022, 20:05
У Кличка розповіли, чому в Києві поменшало автомобілів 10 лютого 2022, 13:45
Київ посів третє місце у світі в рейтингу заторів 9 лютого 2022, 19:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті