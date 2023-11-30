Маск "послал" компании, которые отказались от рекламы в Х

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Миллиардер, владелец соцсети X Илон Маск использовал нецензурную лексику, критикуя бренды, которые сняли свою рекламу на платформе после скандального поста Маска, в котором он поддержал антисемитскую теорию заговора.

Об этом пишет The New York Times.

Маск извинился за свой пост на саммите DealBook в Нью-Йорке в среду, но заявил, что рекламодатели пытались его "шантажировать".

"Его послание для этих брендов было простым: "Не рекламируйте", и он несколько раз использовал ненормативную лексику, чтобы подчеркнуть свою мысль", - подчеркивает издание.

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Как отмечает NYT, около 200 крупных рекламодателей, включая Disney, Apple и IBM, прекратили тратить средства на рекламу в X после того, как Маск согласился с постом, который обвинял еврейские общины в разжигании "ненависти к белым".

Если замораживание рекламных контрактов продолжится, это может стоить компании до 75 миллионов долларов в этом квартале, свидетельствуют внутренние документы, с которыми ознакомилась The New York Times.

Хотя Маск признал, что длительный бойкот может привести к банкротству X, он предположил, что общественность будет обвинять бренды, а не его в крахе компании.

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Миллиардер также признал, что он не должен был отвечать на тот антисемитский пост и "должен был написать более подробно, что имел в виду".

Агентство Reuters добавляет, что, отвечая на вопрос о бойкоте рекламодателей, владелец X сказал следующее:

"Если кто-то пытается шантажировать меня рекламой, шантажировать меня деньгами, идите на х*й. Идите на х*й. Это ясно? Надеюсь, что да".

При этом он отдельно выделил генерального директора Disney Роберта Айгера, который ранее в холле конференции со сцены объявил, что не хочет, чтобы его компания была связана с Маском. "Привет, Боб, если ты в зале", - добавил Маск после ругани.

"Меня волнует реальность добра, а не его восприятие. И повсюду я вижу людей, которые заботятся о том, чтобы хорошо выглядеть, делая при этом зло. К черту их", - также заявил бизнесмен, критикуя рекламодателей.

Напомним:

В отчете Media Matters for America говорится о том, что платформа размещала рекламу крупных брендов, таких как Apple, наряду с антисемитским контентом, например, мемами, изображающими нацизм как духовное пробуждение, и цитатами Адольфа Гитлера, поданными в вдохновляющем стиле.

Ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратят покупать рекламу на платформе X после того скандалов связанных с антисемитизмом.

Гендиректор X Линда Яккарино не поддается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламу из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.

Социальная медиа-компания X (ранее Twitter) подала в суд на медиа-наблюдательную группу Media Matters, которая обнаружила, что соцсеть размещает рекламные публикации рядом с одобряющими нацизм постами.

Экономическая правда