Издевательство мировых масштабов. Пять шагов Илона Маска, за которые его ненавидят пользователи Twitter

Минуло п'ять місяців з моменту, коли Ілон Маск став гендиректором Twitter. За цей час світогляд користувачів, що любили соцмережу та звикли до дружньої атмосфери всередині ком’юніті, перекинувся догори дригом.

За перші місяці головування Маска в Twitter сталися масштабні збої: не працювали посилання на зовнішні вебсайти, юзери по всьому світу не могли твітити та підписуватися на нові акаунти. Трохи згодом, користувачі почали скаржитися, що мережа регулярно їм пропонує твіти Ілона Маска.

Аудиторія почала залишати Twitter та мігрувати на альтернативні платформи, такі як Mastodon (сюди вже перейшло більше ніж 230 тисяч користувачів Twitter), Reddit, Tumblr, Discord та інші.

Проте Маск продовжує погіршувати ситуацію, публічно висміюючи звільнених співробітників Twitter, змінюючи модераційну політику та позбавляючи соцмережу ключових рекламодавців.

Нова модераційна політика Маска спричинила вихід з Twitter топових рекламодавців

Остаточне поглинання Ілоном Маском Twitter відбулося 27 жовтня 2022 року. Сума угоди становила $44 млрд.

Після придбання соцмережі Маск в першу чергу ініціював нову цифрову та модераційну політику в Twitter. Зокрема, користувачі негативно сприйняли сумнозвісні заходи щодо синьої галочки.

До поглинання позначку синьої галочки отримували акаунти чільних та відомих осіб і компаній. Серед них – політики, зірки та селебріті, великі бренди та технологічні компанії, світові медіа. Чисельність акаунтів з синьою галочкою перевищувала 400 тисяч.

Вже на посту гендиректора Twitter Ілон Маск скасував попередню систему галочок. Тепер цю позначку може мати кожен – лише за $8 підписки. А саму систему Маск висміяв, оголосивши, що це нагадує феодальний лад – "світ лордів та селян" на сучасний кшталт, проти якого громадяни Сполучених Штатів колись повстали.

Маск певен, що надавши усім людям можливість отримати галочку, він зрівняє їх у правах та побудує "світ добра". Окрім цього, він запевняє, що зможе залучити до Twitter 80% людства, збільшивши поточну кількість користувачів (близько 238 млн) до більш ніж 6 млрд.

Утім рекламодавці та автори цифрового контенту не у захваті від поточної політики модерації Маска. Зміни політики щодо синьої галочки спричинили появу багаточисленних ботів та спам-акаунтів. Вони розповсюджують хейт-контент, що містить расову, гендерну дискримінацію, заклики до насильства та інше.

Рекламодавці не бажають розміщувати рекламу у такому агресивному онлайн-просторі, яким став Twitter. Так, майже половина від 1000 топових брендів-рекламодавців, припинила показ реклами в Twitter. Серед них такі компанії, як Coca-Cola, Jeep, Merck та Unilever.

625 з 1000 топових рекламодавців припинили рекламу в Twitter. Статистика витрат на рекламу брендів в соцмережі за січень 2023 року Джерело: CNN Business

До поглинання Twitter саме на рекламу припадало 90% прибутку соцмережі. Однак, Маск є жорстким противником будь-якої реклами та піару, і заявляє, що прагне змінити саму бізнес-модель "синьої пташки". Вона, мовляв, більше не має бути рекламо-орієнтованою, як раніше.

"Я ненавиджу рекламу", – твіт Ілона Маска, 2019 рік. Джерело: Twitter

Деякі інвестори, серед яких, наприклад, Бен Горовіц, підтримують гендиректора Twitter у цій меті. На їх думку, саме фокус соцмережі на рекламі спричинив усі наявні проблеми з ботами та спамними акаунтами.

Протягом багатьох років керівництво Twitter намагалося зробити соцмережу найкращою платформою для реклами, що здатна була б забезпечувати прогнозовані продажі для брендів.

У березні 2022 року компанія створила Twitter Shops – платформу покупок, на якій рекламодавці в Штатах могли рекламувати найкращі товари. Паралельно з цим Twitter конкурував з Facebook, Google та Amazon, які таргетують рекламу на юзерів краще.

На зміну бізнес-моделі, за задумом Маска, може знадобитися рік чи два. Але чи вдасться утримати наявних користувачів?

Знущання над звільненими співробітниками Twitter

Саме Ілон Маск одним з перших запустив флешмоб масових звільнень співробітників серед CEO технологічних компаній в 2022 році. На початку листопада 2022-го Маск скоротив близько 7500 людей.

Звільнення торкнулися топ-менеджменту Twitter, контрактників, що відповідали за модерацію контенту, інженерів дата-центрів. Також було скорочено співробітників відділів маркетингу, продажів та розробки.

За даними New York Times, у цей самий період новий гендиректор Twitter віддав розпорядження звільнити людей, що були незгодні з його впровадженнями в Twitter та заявляли про це публічно.

Так звільнили розробника в Twitter Еріка Фронхьофера. Перед цим Маск твітнув, що, мовляв, вибачається через повільну роботу соцмережі в багатьох країнах, та запропонував Фронхьоферу виправити помилку. Розробник відповів, що не бачить особливих проблем в роботі Twitter.

Вже наступного понеділка Маск звільнив його.

Інший прикрий випадок стався із дизайнером Twitter Харальдуром Торлейфссоном, уродженцем Ісландії. Торлейфссон має інвалідність та пересувається в інвалідному візочку. Також відомо, що він повільно втрачає силу у верхній частині тіла та руках.

Харальдур потрапив під скорочення в кінці лютого 2023 та звинуватив Маска в тому, що той не інформує співробітників про звільнення.

"Шановний Ілоне Маск, 9 днів назад я втратив доступ до свого комп’ютера. Те саме сталося і з 200-ми іншими моїми колегами. Однак керівник мого відділу не дав жодного коментаря, чи продовжую я працювати в Twitter досі. Ви не відповіли на мої імейли. Якщо мій твіт набере достатньо ретвітів, можливо, ви відповісте мені тут?".

Ілон Маск відписав: "Яку роботу ти виконував?".

Торлейфссон відповів, що працював дизайнером та робив креативи у Figma. Тоді Маск почав знущатися над колишнім співробітником. Він запостив смайли та почав вимагати показати йому дизайн. Утім цього Харальдур зробити не міг, тому що втратив доступ до комп’ютера.

Після цього Маск поширив культову сцену з фільму "Офісний простір", під час якої два менеджери звільняють співробітника і питають перед цим: "Що ти тут робиш?":

Все закінчилося тим, що Маск почав висміювати інвалідність Торлейфссона, підводячи під сумнів його продуктивність та навички соціалізації.

Ймовірно, юристи Маска втрутилися у публічний скандал та порадили підприємцю змінити тональність. Тому пізніше Маск вибачився за свою грубість.

Він спробував виправдатися: "Я невірно зрозумів ситуацію, і хотів би вибачитися перед Халлі".

Twitter стає Titter: Маск шкодить пізнаваності бренду та ігнорує зв'язки з громадськістю

Нехтування Ілоном Маском репутацією та позиціонуванням Twitter призводить до втрати лояльних користувачів соцмережі. Однак Маск ніколи не переймався піаром та маркетингом.

Наприклад, в 2020 році підприємець розпустив весь PR-відділ Tesla. Технокороль пояснив це тим, що не вірить в маніпуляцію суспільною думкою. В той же час PR Week назвав такий крок "драматичним рішенням з довгостроковими наслідками".

Гендиректор Twitter відкрито нехтує цінністю бренду. Так, на початку квітня 2023 року стало відомо, що логотип компанії на штаб-квартирі в Сан-Франциско втратив літеру W. Twitter став Titter. Це повеселило тролів та засмутило користувачів, що люблять соцмережу.

Ілон Маск так пояснив зникнення W з назви Twitter: "Власник будівлі, де розміщується наша штаб-квартира, заявив, що ми не можемо підписувати документи без літери W. Тому ми зафарбували її. Проблему вирішено!".

Окрім цього, у квітні цього ж року Techcrunch повідомив, що Twitter як компанія більше не існує. Twitter поглинула X Holdings Corp, яку підприємець розглядає як майбутню материнську компанію для своїх Neuralink, SpaceX, Tesla та The Boring Company.

Факт поглинання став відомий під час розгляду судової справи Лори Лумер, яка подала позов проти Twitter за блокування її акаунту та звинуватила соцмережу "у порушенні федеральних законів про рекет". "Twitter, Inc. був об’єднаний з X Corp., та більше не існує", – йдеться в позові.

Маск та керівництво Twitter не робило жодних заяв з приводу поглинання Twitter холдингом.

Багато юзерів пам’ятають Twitter ще з 2006-го і були лояльними до бренду більше 16 років. Проте за кілька останніх місяців Twitter почав втрачати фундаментальні брендові переваги, такі як комунікація та особливий вайб, за які його любили і впізнавали.

Публічні антиукраїнські твіти та розблокування російських пропагандистів

Twitter є єдиною технологічною компанією поміж інших технологічних лідерів, яка не блокує російські пропагандистські акаунти, профілі політиків-військових злочинців та їх агресивний контент. Ця політика йде від самого Ілона Маска, який час від часу постить антиукраїнські твіти.

Він вважає: люди мають самі вирішувати, який контент їм дивитися.

Зокрема, 3 жовтня 2022 року, Маск запропонував користувачам соцмережі вирішити, чи має Україна капітулювати:

"Мир між Україною та Росією:

– Повторні вибори в анексованих регіонах під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу;

– Крим формально входить до складу росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова);

– Водопостачання Криму забезпечено;

– Україна зберігає нейтралітет".

Як можна побачити з результатів псевдоопитування, 62,5% юзерів не підтримали цей план.

А 10 квітня 2023 року Twitter розблокував акаунт Дмитра Медвєдєва, який до цього написав, що Україна зникне, адже нікому не потрібна. Коли користувачі почали оскаржувати рішення Маска, підприємець твітнув:

"Мені сказали, що Путін назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, тому він мені не найкращий друг. Всі новини є певною мірою пропагандою. Нехай люди самі вирішують".

Журналісти видання The Telegraph повідомили, що тепер Twitter вніс до рекомендацій акаунти російських посадовців. Окрім цього, позначка Stay informed більше не з'являється на дописах медіа РФ та Китаю.

Хейт, гендерна дискримінація та расизм в Twitter

За даними New York Times, після того, як гендиректором Twitter став Маск:

– кількість публічних образ афроамериканців у соцмережі зросла в 3876 рази на день;

– хейт в адресу гомосексуалістів збільшився у 3964 рази на день;

– кількість антисемітських постів зросла на 61% за два тижні після поглинання Twitter (серед таких користувачів – нині заблокований Маском репер Каньє Вест).

В Twitter знов вигулькнули акаунти ІДІЛ, QAnon (ультраправа спільнота прибічників теорії змови в Штатах).

Імран Ахмед, виконавчий директор Центру протидії цифрової ненависті прокоментував: "Ілон Маск подає сигнал всім расистам, жононенависникам та гомофобам, що вони можуть повертатися до Twitter й спокійно провадити свій бізнес".

На критику Маск заявив, що він є "абсолютистом свободи слова".

Однак сьогодні Twitter ототожнюється у багатьох юзерів не з вільним ком’юніті, а з неконтрольованим звалищем спаму та підозрілих новин.