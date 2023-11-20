Антисемитский скандал в X: Яккарино отказывается уходить с должности СЕО – FT

Маск и Яккарино фото: Ap

Гендиректор X Линда Яккарино не поддается давлению со стороны рекламодателей уйти с должности, поскольку крупные бренды приостанавливают свои расходы на рекламу из-за беспокойства относительно ее владельца Илона Маска и антисемитского контента.

Об этом пишет Financial Times.

По словам трех источников FT, знакомых с ситуацией, на выходных руководители руководители руководители и друзья Яккарино из рекламной индустрии частным образом призвали ее уйти в отставку, чтобы спасти свою репутацию.

Но, по словам двух собеседников, Яккарино отказалась покинуть свою должность, заявив, что верит в миссию X и ее сотрудников. В X отказались от комментариев.

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Маск, который купил X в прошлом году за 44 миллиарда долларов, на прошлой неделе попал под шквал критики за публичную поддержку антисемитской теории заговора на платформе.

"Между тем, два отчета некоммерческой группы Media Matters for America, опубликованные на прошлой неделе, обнаружили рекламу ведущих брендов рядом с публикациями, пропагандирующими "пронацистский" контент.

Исследование побудило такие бренды, как IBM, Apple, Walt Disney, Comcast и Warner Bros. приостановить свою рекламу на платформе, опасаясь, что их реклама появится рядом с другими неприятными материалами. Эти и другие компании также пытаются дистанцироваться от Маска после его комментариев", - напоминает газета.

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"Я посоветовал Линде уйти через смс и сказал, что если она останется, это только навредит ее репутации", - сказал генеральный директор маркетинговой консалтинговой компании AJL Advisory и бывший топ-менеджер в сфере медиа в Bank of America Лу Паскалис.

По его словам, бренды могут столкнуться с жалобами акционеров и потенциальными бойкотами со стороны клиентов, если они продолжат размещать рекламу на платформе.

"Я бы поставил под сомнение решение любого бренда - любого бренда, который все еще рекламируется на X", - добавил он. "Маск должен найти новую модель дохода, поскольку он убил рекламу на платформе, точка", - подчеркнул Паскалис.

X наняла Яккарино в июне, чтобы вернуть рекламодателей на платформу после того, как многие из них сократили свои расходы, поскольку Маск ослабил политику модерации и сократил ресурсы и штат, занимающийся вопросами безопасности.

Напомним:

Ряд компаний, среди которых Apple, Disney, Comcast, Lionsgate и Paramount Global прекратят покупать рекламу на платформе X после скандалов, связанных с антисемитизмом.

Экономическая правда