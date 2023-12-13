Соцсеть X в этом году не достигнет целей по доходам от рекламы – Bloomberg

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Соцсеть X (бывший Twitter) заработает в 2023 году на рекламе примерно 2,5 млрд долл - это значительно меньше по сравнению с предыдущими годами.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленные источники.

По словам собеседника агентства, X получила чуть более 600 миллионов долларов рекламных доходов в каждом из первых трех кварталов этого года и ожидает аналогичных показателей в 4 квартале. В то же время в прошлом году соцсеть зарабатывала по 1 млрд долл в квартал.

Источники уточнили, что продажи рекламы сейчас составляют 70-75% от общего дохода X.

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"Ранее не обнародованные данные по продажам подчеркивают беспокойство рекламодателей тем, как X справляется с модерацией контента под руководством Маска, и, в частности, постами нового владельца, которые усиливают антисемитские и другие экстремистские взгляды", - пишет издание.

Отмечается, что руководители X изначально планировали получить 3 млрд долл дохода от рекламы и подписок в 2023 году, но, по словам одного из собеседников, эта цифра будет значительно меньше. Годовая цифра еще не определена, поскольку праздничный квартал еще не закончился.

"Это дает неполное представление обо всем нашем бизнесе, поскольку источники, на которые вы ссылаетесь, не предоставляют точных и исчерпывающих деталей", - ответил агентству руководитель бизнес-операций X Джо Бенарроч.

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Компания прекратила предоставлять публичные финансовые данные после поглощения Маском в октябре 2022 года.

"X не была прибыльной, когда ее возглавил Илон Маск, но за год до того, как Маск приобрел компанию, она отчитывалась о более 5 миллиардах долларов дохода. В начале 2021 года руководство Twitter во главе с тогдашним гендиректором Джеком Дорси поставило публичную цель достичь дохода в 7,5 млрд долл до конца 2023 года.

Вместо этого Маск сократил расходы и отпугнул многих партнеров сервиса, которые ориентируются на бренд. Маск регулярно публикует противоречивые заявления для своих 165 миллионов подписчиков и отменил несколько банов пользователей, которые нарушали политику - последним из них был любитель конспирологии Алекс Джонс", - напоминает издание.

В ноябре Маск поддержал антисемитский пост, что заставило нескольких крупных рекламодателей, в том числе Apple Inc. и Walt Disney Co., приостановить расходы на рекламу. Позже Маск извинился, но на конференции в конце ноября он "послал" рекламодателей, которые бойкотировали сервис.

Экономическая правда