Новости 26 января: Рада готовит новые правила бронирования работников, украинцы в прошлом году потратили на новые авто 105 млрд 

О транзите российского газа. Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия закончится в конце года.

О бронировании работников. Группа народных депутатов совместно с представителями бизнеса, военными, а также аналитиками и экономистами разрабатывает концепцию бронирования, которая бы предоставила "белому" бизнесу более равные условия для бронирования критически важных военнообязанных сотрудников.

О покупке авто. По итогам 2023 года в Украине реализовали почти 61 тысячу новых легковушек на сумму более 105,5 млрд грн.

О помощи от ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что все 27 государств-членов Европейского Союза согласились поддержать четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро Ukraine Facility.

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О российском НПЗ. Туапсинский НПЗ "Роснефти" остановил переработку нефти и выпуск нефтепродуктов из-за атаки украинских дронов 25 января.

О МАГАТЭ. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси вскоре посетит Запорожскую атомную электростанцию для очередной ротации экспертов агентства, а также Киев и Москву для обсуждения вопроса безопасности.

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Страхование авто от военных рисков: что предлагают украинцам и на каких условиях

Можно ли застраховать авто от военных рисков и какие условия предлагают ведущие страховые компании?