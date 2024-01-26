Торік українці витратили на нові легкові авто понад 105 мільярдів – асоціація

Toyota RAV-4 Getty Images

За підсумками 2023 року в Україні реалізували майже 61 тисячу нових легковиків на суму понад 105,5 млрд грн.

Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що юрособи витратили на придбання нових авто понад 34,3 млрд грн, а приватні особи - близько 71,2 млрд грн.

"Найбільше грошей з цієї суми було витрачено на придбання авто марки Toyota - 16,4 млрд грн. Найпопулярнішим автомобілем цієї марки став кросовер Toyota RAV-4. За рік було зареєстровано 2934 авто цієї моделі", - кажуть в асоціації.

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На другому місці - BMW: на автомобілі цієї марки витратили 13,7 млрд грн. При цьому лідером марки був BMW X5 (986 од).

Замикає топ-3 Mercedes-Benz (10,9 млрд грн), бестселером став Mercedes-Benz GLE (1061 од).

Нагадаємо:

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У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше порівняно з 2021 роком.

За 2023 рік в Україну було ввезено майже 400 тис транспортних засобів. Це найнижчі показники за останні три роки. Порівняно із 2022 роком імпорт упав на 29,5%.

Також у 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Водночас за рік український ринок електромобілів зріс майже втричі.

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Економічна правда