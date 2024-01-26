Один з НПЗ "Роснєфті" зупинив роботу через влучання українських дронів - Reuters
Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.
Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.
Джерела агентства зазначають, що завод виявився паралізованим після пожежі, яка виникла 25 січня через удар українських дронів.
Внаслідок атаки БПЛА, через який влада закривала аеропорт Сочі та включала сигнали повітряної тривоги, згоріла вакуумна установка.
За словами джерел Reuters, швидко відновити виробництво завод не зможе: ремонт орієнтовно може тривати до кінця лютого — початку березня.
"Роснефть", найбільший російський виробник нафти, не коментує.
Українське джерело повідомило, що СБУ вдарила по НПЗ за допомогою безпілотників і продовжить атакувати об’єкти, що постачають паливо для майже дворічної війни Росії проти України.
"СБУ завдає ударів углиб РФ та продовжує напади на об'єкти, які не тільки важливі для російської економіки, а й забезпечують пальним ворожі війська", - повідомило джерело.
Неофіційні Telegram-канали показали фотографії пожежі, а також сказали, що винуватцями стали дрони.
Цей удар став принаймні четвертим за останній тиждень по об’єкту енергетичної інфраструктури Росії, включно з нападом на термінал для експорту палива в Балтійському морі та переробний комплекс у порту Усть-Луга, який транспортує нафтопродукти.
Нагадуємо:
Російський завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників.
Нічна атака 21 січня на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - спецоперація Служби безпеки України.