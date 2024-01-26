Один з НПЗ "Роснєфті" зупинив роботу через влучання українських дронів - Reuters

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Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Туапсинський НПЗ є єдиним на чорноморському узбережжі РФ, входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини.

Джерела агентства зазначають, що завод виявився паралізованим після пожежі, яка виникла 25 січня через удар українських дронів.

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Внаслідок атаки БПЛА, через який влада закривала аеропорт Сочі та включала сигнали повітряної тривоги, згоріла вакуумна установка.

За словами джерел Reuters, швидко відновити виробництво завод не зможе: ремонт орієнтовно може тривати до кінця лютого — початку березня.

"Роснефть", найбільший російський виробник нафти, не коментує.

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Українське джерело повідомило, що СБУ вдарила по НПЗ за допомогою безпілотників і продовжить атакувати об’єкти, що постачають паливо для майже дворічної війни Росії проти України.

"СБУ завдає ударів углиб РФ та продовжує напади на об'єкти, які не тільки важливі для російської економіки, а й забезпечують пальним ворожі війська", - повідомило джерело.

Неофіційні Telegram-канали показали фотографії пожежі, а також сказали, що винуватцями стали дрони.

Цей удар став принаймні четвертим за останній тиждень по об’єкту енергетичної інфраструктури Росії, включно з нападом на термінал для експорту палива в Балтійському морі та переробний комплекс у порту Усть-Луга, який транспортує нафтопродукти.

Нагадуємо:

Російський завод "Новатек", що знаходиться на узбережжі Балтійського моря припинив операції після атаки українських безпілотників.

Нічна атака 21 січня на морський термінал в російському Усть-Лузі Ленінградської області - спецоперація Служби безпеки України.