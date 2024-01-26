В прошлом году украинцы потратили на новые легковые авто больше 105 миллиардов – ассоциация

Toyota RAV-4 getty images

По итогам 2023 года в Украине реализовали почти 61 тысячу новых легковушек на сумму более 105,5 млрд грн.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что юрлица потратили на приобретение новых авто более 34,3 млрд грн, а частные лица - около 71,2 млрд грн.

"Больше всего денег из этой суммы было потрачено на приобретение авто марки Toyota - 16,4 млрд грн. Самым популярным автомобилем этой марки стал кроссовер Toyota RAV-4. За год было зарегистрировано 2934 авто этой модели", - говорят в ассоциации.

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На втором месте - BMW: на автомобили этой марки потратили 13,7 млрд грн. При этом лидером марки был BMW X5 (986 ед).

Замыкает топ-3 Mercedes-Benz (10,9 млрд грн), бестселлером стал Mercedes-Benz GLE (1061 ед).

Напомним:

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В 2023 году автопарк Украины пополнили более 17,2 тыс гибридных легковых авто. Это на 55% больше, чем годом ранее и на 8% меньше по сравнению с 2021 годом.

За 2023 год в Украину было ввезено почти 400 тыс транспортных средств. Это самые низкие показатели за последние три года. По сравнению с 2022 годом импорт упал на 29,5%.

Также в 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

В то же время, за год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое.

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Экономическая правда