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За 2023 год украинцы приобрели почти вдвое меньше "евроблях", чем в предыдущем году

Среда, 10 января 2024, 10:22 - Анастасия Дячкина
 
фото: unsplash

В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В общей сложности, более 75% от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанными авто, ввезенными из-за границы.

В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.

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Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Далее следуют: дизельные – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенных "евроблях" стал Volkswagen Golf.

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В топ-10 самых популярных моделей 2023 вошли:

  • Volkswagen Golf – 16 123 ед.;
  • Renault Megane – 14 392 ед.;
  • Skoda Octavia – 10 261 ед;
  • Volkswagen Passat – 8 543 ед.;
  • Nissan Leaf – 5 190 ед.;
  • Ford Focus – 4 646 ед.;
  • Nissan Qashqai – 4 339 ед;
  • Volkswagen Touran – 4 181 ед;
  • Volkswagen Tiguan – 4 075 ед;
  • Audi A4 – 3 940 ед.

Напомним:

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.

автомобильный рынок авто
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