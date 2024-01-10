За 2023 год украинцы приобрели почти вдвое меньше "евроблях", чем в предыдущем году

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В 2023 году автопарк Украины пополнили более 214 тыс подержанных легковушек, что на 45% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилепроизводителей "Укравтопром".

В общей сложности, более 75% от всех легковушек, в прошлом году пополнивших отечественный автопарк, были подержанными авто, ввезенными из-за границы.

В то же время такое количество впервые зарегистрированных в стране подержанных машин в три с половиной раза превысило годовой объем рынка новых легковых автомобилей.

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Средний возраст подержанных автомобилей, которые в 2023 году перешли на украинскую регистрацию, составил 10 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 45%. Далее следуют: дизельные – 33%; электромобили – 14%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%.

Лидером среди ввезенных "евроблях" стал Volkswagen Golf.

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В топ-10 самых популярных моделей 2023 вошли:

Volkswagen Golf – 16 123 ед.;

Renault Megane – 14 392 ед.;

Skoda Octavia – 10 261 ед;

Volkswagen Passat – 8 543 ед.;

Nissan Leaf – 5 190 ед.;

Ford Focus – 4 646 ед.;

Nissan Qashqai – 4 339 ед;

Volkswagen Touran – 4 181 ед;

Volkswagen Tiguan – 4 075 ед;

Audi A4 – 3 940 ед.

Напомним:

В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.